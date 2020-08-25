Врач назвала легкий способ снизить угрозу инфаркта и инсульта

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова рассказала о пользе велосипеда. По ее мнению, крутить педали три раза в неделю по полчаса может оказать благоприятный эффект на здоровье. В частности, снизить риски онкологии, инфаркта и инсульта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Инстаграм» специалиста.

Врач ссылается на исследование с участием мужчин в возрасте от 27 до 54 лет, перенесших инфаркт миокарда. Они в течение трех месяцев трижды в неделю катались на велосипеде.

Выяснилось, что уровень хорошего холестерина у них увеличился почти на четверть, а уровень эстрадиола (женский половой гормон) снизился с повышенных значений до нормы.

«Так что крутите педали, увеличивайте свою продолжительность жизни! И это бесплатно», - призвала врач.