Врач назвал простые способы поднять давление без лекарств

Вода, соль и эспандер помогут людям поднять давление, считает врач и телеведущий Сергей Агапкин. Его рекомендации приводит РИА Новости. По мнению врача, увеличение суточного потребления воды способно помочь гипотоникам поднять давление без приема лекарств.

«Посчитайте, какое количество воды вы выпиваете за день в течение дня и увеличьте его в полтора раза»,

- сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Также Агапкин порекомендовал употреблять небольшое количество соленых продуктов, которые будут задерживать жидкость и увеличивать давление, а еще выпивать одну-две чашки кофе. По словам врача, кофеин стимулирует тонус кровеносных сосудов.

Специалист также рекомендует занятия с кистевым эспандером. Врач считает, что пять минут ежедневных упражнений способны нормализовать кровоток и улучшить общее самочувствие.