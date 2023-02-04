Врач назвал способ самостоятельно обнаружить у себя рак

Онколог Михаил Федянин назвал способ самостоятельно определить у себя рак. Сделать это можно при наличии опухолей на коже, слова специалиста приводит РИА Новости.

«Самостоятельно определить у себя онкологическое заболевание можно при опухолях визуальных локализаций, - к примеру, молочные железы, яички, кожные покровы, слизистая ротовой полости»,

- рассказал эксперт.

Федянин отметил, что общие симптомы болезни могут проявляться в необъяснимом снижении веса, утомляемости, снижении гемоглобина, нарушении пищеварения, кашле, одышке, болевом синдроме, наличии дополнительных образований в мягких тканях, в брюшной полости, патологических кровянистых выделениях. Вышеперечисленные симптомы являются поводом обратиться ко врачу, который назначит определенные обследования.

Специалист подчеркнул, что симптомы рака чаще всего проявляются, когда болезнь уже миновала первую стадию. Поэтому необходимо регулярно проходить осмотр. Например, в процессе диспансеризации можно выявить ранние стадии рака и предраковые заболевания. // Фото: unsplash.com