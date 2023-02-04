Суточная заболеваемость ковидом в стране обновила максимум за 2023 год

За последние сутки в России выявлен 9681 новый случай заражения коронавирусом. Это новый суточный максимум в 2023 году. Заболеваемость продолжает расти. За сутки умерли 40 человек. Об этом сообщает оперативный штаб.

В Карелии зарегистрированы 54 новых инфицированных. Семеро пациентов были доставлены в больницы.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь унесла жизни 395 234 человек. Общее число случаев заражения перевалило за 21,98 миллиона. // Фото: unsplash.com