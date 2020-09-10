Врач назвал самые первые симптомы рака кишечника

Врач Александр Малышев рассказал о том, как распознать на ранних стадиях один из самых распространенных видов рака - рак кишечника. Его слова приводит «Российская газета».

Как заявил специалист, рак кишечника развивается медленно и чаще всего сигнализирует о себе лишь на поздних стадиях. Однако, есть симптомы, которые могут заставить человека задуматься в самом начале развития заболевания.

Так, первыми симптомами рака кишечника могут стать повышенное газообразование и общий дискомфорт в животе. Это происходит на фоне развития полипов на слизистой кишечника. На этой стадии врач может удалить образование во время колоноскопии, при этом вероятность того, что болезнь не вернется, достаточно высока.

По словам специалиста, на второй стадии рака кишечника, когда уже частично поражается слизистая органа, к частому дискомфорту в животе могут добавиться жалобы на изменение стула, неожиданное снижение веса, выделение крови. Состояние усугубляется на более поздних стадиях, когда опухоль поражает всю стенку кишечника (третья стадия) или прорастает в другие органы. На четвертой стадии опухоль может распространяться в желудок, мочевой пузырь и в другие органы.

Малышев порекомендовал людям старше 45 лет планово обследовать кишечник. Эту процедуру нужно повторять раз в пять лет, если ничего не было обнаружено.