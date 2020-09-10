10 сентября 2020, 20:24
Врач объяснил влияние алкоголя и табака на шанс заразиться Covid-19
Любая доза алкоголя негативно влияет на способность организма противостоять коронавирусу, выяснили ученые
Любые дозы алкоголя повышают вероятность заразиться коронавирусом. Это связано с тем, что проницаемость мембраны, препятствующей попаданию вируса в организм, увеличивается. Об этом рассказал главный внештатный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн, его слова приводит РИА Новости.
Как сообщил специалист, то же самое касается и табака. Различные вещества, вроде смол, входящие в состав табака, также разрушают мембрану.
По словам Брюна, мембрана клеток - это основной механизм, препятствующий попаданию инфекции в организм человека.
Напомним, по данным на 10 сентября в нашей стране зарегистрированы более 1 миллиона 46 тысяч случаев заражения коронавирусом.