10 сентября 2020, 18:47
16-летняя девушка погибла во время селфи на фоне волн
На Сахалине подростка смыло волной в море, спасти девушку не удалось
9 сентября на Сахалине 16-летняя девушка погибла, пытаясь сделать селфи на фоне моря. Об этом сообщает портал «Вести.ру» (на сайте имеется видео с места трагедии).
По данным издания, подросток вышла на пирс и повернулась спиной к бушующему морю. Одна из волн накрыла ее и смыла.
Спасти девушку попытались очевидцы происшествия, но волны не давали им зайти в море. Одновременно на место ЧП были вызваны спасатели. Они приехали через три минуты и достали подростка, девушка была без сознания. Реанимировать ее медикам не удалось.
Известно, что погибшая училась на первом курсе в одном из техникумов.