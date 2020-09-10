16-летняя девушка погибла во время селфи на фоне волн

9 сентября на Сахалине 16-летняя девушка погибла, пытаясь сделать селфи на фоне моря. Об этом сообщает портал «Вести.ру» (на сайте имеется видео с места трагедии).

По данным издания, подросток вышла на пирс и повернулась спиной к бушующему морю. Одна из волн накрыла ее и смыла.

Спасти девушку попытались очевидцы происшествия, но волны не давали им зайти в море. Одновременно на место ЧП были вызваны спасатели. Они приехали через три минуты и достали подростка, девушка была без сознания. Реанимировать ее медикам не удалось.

Известно, что погибшая училась на первом курсе в одном из техникумов.