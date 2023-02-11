Врач назвал распространенные виды онкологии у россиян

Рак трахеи, бронхов и легкого распространен среди мужской части населения России, у женщин чаще встречается рак молочной железы.

«У мужчин это рак трахеи, бронхов и легкого, 16,4% в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями<…> У женщин – рак молочной железы, больше 22%»,

- сказал в интервью РИА Новости главный внештатный онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн. По его словам, онкология дыхательных путей вносит большую лепту в показатели смертности во всех странах.

Благодаря скринингу 72% случаев рака молочной железы удается выявить на ранней стадии. Показатель по раку легкого ниже, поскольку диагностировать заболевание на ранней стадии сложнее. // фото freepik.com