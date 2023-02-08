Диетолог назвала самые вредные для талии повседневные привычки

Одной из вреднейших для талии привычек является постоянный недостаток сна. Об этом The Sun рассказала диетолог Кэрри Ракстон. Врач назвала еще три фактора, мешающие сбросить лишний вес.

Она объяснила, что регулярный недосып стимулирует увеличение веса. Согласно исследованию, страдающие от недостатка сна имеют на 9 процентов больше жира на животе, чем хорошо высыпающиеся люди.

Избавиться от жира в зоне талии мешает также нехватка в рационе белка. Это вызывает постоянное чувство голода и в итоге приводит к перееданию.

Опасна для стройности и привычка есть из большой тарелки. Кроме того, не надо увлекаться алкоголем и сладкими напитками, в них много пустых калорий. // фото: freepik.com