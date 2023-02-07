Синдром отложенной жизни — это набор разных «как только». Мол, сегодняшняя жизнь – это черновой набросок и подготовка к настоящей жизни. Но в это же время ваши лучшие годы проходят. И когда нерешенные вопросы копятся, так и не дождавшись благоприятных условий, человек уже не понимает, как должна выглядеть та самая, настоящая жизнь.

В эту нишу подпадают все вахтовики, спортсмены. Это одновременно болезнь статусных людей – тех же директоров, топ-менеджеров.

Жизнь «после» воображаемого достижения представляется заполненной значимыми ценностями. Происходящее же в настоящем времени представляется как несущественное, второстепенное. (Видео)