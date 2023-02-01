Должен ли секс приносить удовольствие?

Секс - это внутренняя биологическая программа, результатом которой является получение определенных гормонов. Чтобы партнеры могли цивилизованно решать проблемы сексуального взаимодействия, надо снять ореол стыда и неловкости.

«В большинстве случаев в работе с пациентом приходишь к решению, что у него элементарно отсутствует налаженная коммуникация со своим телом»,

- комментирует сексолог.

- Сидишь порой с парой, и люди даже стесняются половые органы называть своими именами, так о какой коммуникации со своим телом может идти речь?..

Сексолог в студии ответил на вопросы: «Оргазм пропал. В чем может быть причина?», «Мастурбация — это плохо?», «Как вернуть страсть в отношения, если партнеры долго вместе, а влечение пропало?» (Видео)