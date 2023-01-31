Особую пользу кофе с молоком обнаружили ученые

Кофе может оказывать противовоспалительное действие, если его пить с молоком. Это выяснили в Копенгагенском университете, исследование опубликовано в Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Ученые считают, что когда белок молока смешивается с антиоксидантами, которые есть в кофе, получается своего рода «мощный коктейль». Он способен очень эффективно устранять воспаление и повышать иммунитет.

Специалисты в оде опытов создали искусственное воспаление, потом часть иммунных клеток обработали полифенолами, вступающими в реакцию с аминокислотами, другую часть – лишь полифенолами. Третья группа была контрольной.

Оказалось, что получившие комбинацию аминокислот и полифенолов иммунные клетки были в два раза эффективнее в борьбе с воспалением, чем обработанные только полифенолами. // фото: Fotodom/Shutterstock.com