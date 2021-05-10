Врач назвал признак предракового состояния

Появление полипов на слизистой оболочке гортани или голосовых связках может быть признаком предракового состояния. Об этом в «Инстаграме» написал хирург и онколог Иван Карасев.

На появление новообразований может указывать частое покашливание, затрудненное дыхание, воспаление и хроническая осиплость голоса, пишет РИА Новости. Онколог предупреждает, что игнорирование полипов грозит развитием рака. Если вовремя не начать лечение, то могут возникнуть осложнения - нарушение дыхания, потеря голоса, перерождение полипов в злокачественные образования.

Карасев уточнил, что удаление новообразований показано при быстром росте папиллом в гортани, осиплости или полной потере голоса, сужении просвета гортани с нарушением дыхания. Во время операции нужно удалить образование «под корень» во избежание рецидивов. Он подчеркнул, что при наличии показаний хирургическое вмешательство позволит избежать перерождения полипов в онкогенные образования. (фото mednavi.ru)