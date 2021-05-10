Диетолог рассказал, какие напитки нельзя пить на голодный желудок

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с радио Sputnik рассказал, какие напитки не стоит употреблять на голодный желудок. Например, натощак можно пить воду. А все остальное можно употреблять, но с оглядкой на здоровье, так как жидкости могут раздражать желудок или приводить к резкому подъему уровня сахара.

По словам Гинзбурга, кисломолочные напитки натощак могут вызывать боли, передает РИА Новости. Если желудок здоров, пить натощак кислые жидкости можно. Если с желудком все в порядке, то можно пить зеленый чай с молоком, допускается кофе с молоком. Сильно раздражают желудок соки, вдобавок они содержат сахар.

«Сахаросодержащие газировки, сахаросодержащие напитки типа чая, компота, нежелательно пить натощак»,

- считает эксперт.

Также специалист предостерегает от употребления алкоголя на голодный желудок. Гинзбург пояснил, что алкоголь быстро всасывается, подпрыгивает уровень сахара в крови, идет нарушение обмена веществ. (фото solovei.info)