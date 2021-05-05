05 мая 2021, 19:04
Роспотребнадзор рассказал о противопоказаниях к вакцинации от COVID-19
Список причин, не позволяющих сделать прививку от коронавируса, получился весьма коротким
Специалисты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека перечислили варианты, когда человеку не стоит делать прививку от COVID-19.
Противопоказания действительно есть. Это:
- гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или к вакцине, содержащей аналогичные компоненты;
- тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
- острые инфекционные и неинфекционные заболевания;
- обострение хронических заболеваний (вакцинацию проводят не ранее чем через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии);
- беременность и период грудного вскармливания;
- возраст до 18 лет.
Как видно, у большинства россиян препятствий для вакцинирования от коронавируса нет. // Фото: parmanews.ru