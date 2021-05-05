05 мая 2021, 19:04
Здоровый интерес

Роспотребнадзор рассказал о противопоказаниях к вакцинации от COVID-19

Список причин, не позволяющих сделать прививку от коронавируса, получился весьма коротким

Специалисты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека перечислили варианты, когда человеку не стоит делать прививку от COVID-19.

Противопоказания действительно есть. Это:

  • гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или к вакцине, содержащей аналогичные компоненты;
  • тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
  • острые инфекционные и неинфекционные заболевания;
  • обострение хронических заболеваний (вакцинацию проводят не ранее чем через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии);
  • беременность и период грудного вскармливания;
  • возраст до 18 лет.

Как видно, у большинства россиян препятствий для вакцинирования от коронавируса нет. // Фото: parmanews.ru

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Россия
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