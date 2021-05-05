Роспотребнадзор рассказал о противопоказаниях к вакцинации от COVID-19

Специалисты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека перечислили варианты, когда человеку не стоит делать прививку от COVID-19.

Противопоказания действительно есть. Это:

гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или к вакцине, содержащей аналогичные компоненты;

тяжелые аллергические реакции в анамнезе;

острые инфекционные и неинфекционные заболевания;

обострение хронических заболеваний (вакцинацию проводят не ранее чем через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии);

беременность и период грудного вскармливания;

возраст до 18 лет.

Как видно, у большинства россиян препятствий для вакцинирования от коронавируса нет. // Фото: parmanews.ru