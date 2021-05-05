Эксперт считает, что вакциной «ЭпиВакКорона» надо привиться трижды

Для создания в организме необходимого уровня и «ассортимента» антител, российским препаратом «ЭпиВакКорона» (не путать с «Гам-КОВИД-Вак», он же «Спутник V»), придется прививаться трижды, сообщает «Российская газета».

Антитела к коронавирусу после прививания «ЭпиВакКороной» вырабатываются у более чем у 90% привитых, рассказал 5 мая заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра «Вектор» Александр Рыжиков.

Эксперт пояснил, что вакцина «Вектора» защищает преимущественно от тяжелых форм заболевания, то есть - обеспечивает 100% защиту легких от поражения. Она не имеет без побочных эффектов, также доказана ее безопасность для пожилых людей. Но для того, чтобы достичь полного иммунного ответа, потребуется несколько этапов ее введения. Сейчас рассматривается вопрос о ревакцинации.

Рыжиков уточнил, что ведутся клинические испытания, подтверждающие эффективность и безопасность многократной ревакцинации людей «ЭпиВакКороной». При этом результат уже подтвержден на животных. Прирост антител после трехкратного введения вакцины обнаружен у приматов, хомяков, хорьков и морских свинок. // Фото: rg.ru