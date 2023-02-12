Врач назвал пользу страстных поцелуев

Целоваться не только приятно, но и полезно для здоровья. О пользе страстных поцелуев для десен и зубов рассказал стоматолог Алан Карр в беседе с изданием The Sun.

При поцелуях, особенно страстных, вырабатывается слюна, она сохраняет здоровыми зубы, десны. По мнению врача, то, что во время поцелуев люди обмениваются бактериями, не всегда плохо.

«Некоторые микроорганизмы в слюне могут уменьшить рост бактерий, вызывающих молочницу полости рта, или некоторых стрептококковых бактерий, провоцирующих развитие кариеса»,

- цитирует Карра «Лента». Поцелуи, как считает стоматолог, также помогают укрепить иммунитет.

Воздержаться от поцелуев следует, если у человека есть герпес на губах или во рту, а также, если человек не соблюдает гигиену полости рта. // фото unsplash.com