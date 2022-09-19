Врач назвал опасные для здоровья каши на завтрак

Диетолог Михаил Гинзбург перечислил каши, употребление которых на завтрак может быть опасным для здоровья. Слова специалиста приводит издание News.ru.

Как отметил врач, манная и рисовая каши с добавлением сахара с утра должны быть исключены из рациона. Их можно заменить гречневой или овсяной кашей.

«Манная и рисовая каши могут провоцировать развитие современных болезней, повышаются риски ожирения, атеросклероза, сахарного диабета второго типа и гипертонии», - предупредил Гинзбург. Фото: unsplash.com