Врач Мясников уверен, что мир находится в шаге от опасной эпидемии

Популярный теледоктор Александр Мясников высказался по поводу первых случаев заражения человека птичьим гриппом нового типа A(H5N8). Врач и телеведущий напомнил свои слова о том, что опасный птичий грипп находится всего в двух мутациях от людей.

«Вот первая мутация - от птиц к человеку»,

- приводит РИА Новости мнение врача. Мясников отметил, что вторая мутация, когда птичий грипп сможет передаваться от человека к человеку, пока не произошла. Врач надеется, что этого не случится.

Он напомнил о случаях, когда птичий грипп Н5N1 передавался к человеку. Со слов врача, с 2003 года Всемирная организация здравоохранения зафиксировала 860 случаев подтвержденного гриппа Н5N1 со смертностью 53%.

Врач также сообщил, что птичий грипп может протекать с умеренной тяжестью либо поражать пожилых и людей с хроническими заболеваниями, как это происходило со штаммами Н9N2 и Н7N9. Врач уверен, что миру нельзя расслабляться.

Ранее врач заявил, что вирус гриппа может оказаться опаснее, чем коронавирус. (фото rewizor.ru)