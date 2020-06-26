Врач исключил из рациона питания один продукт, чтобы предотвратить рак

Семья врача-онколога и хирурга Ивана Карасева отказалась от рафинированного подсолнечного масла в своем рационе. Об этом специалист рассказал в «Инстаграме», отвечая на вопросы по профилактике онкологии с точки зрения питания.

По словам врача, такое масло получено в результате рафинации, подвергается воздействию химических веществ. По словам онколога, в процессе готовки состав масла меняется, в нем образуются канцерогенные вещества, которые впитываются в продукты и так попадают в организм, сообщает «Российская газета».

Карасев добавил, что в рафинированном масле содержится большое количество трансжиров, которые накапливаются и со временем провоцируют развитие различных заболеваний, в том числе, рака. Онколог советует россиянам заменить подсолнечное масло оливковым, на котором при необходимости можно и жарить еду.

«Есть масло оливковое для жарки, оно тоже рафинированное. Но плюс его в том, что оно не окисляется при больших градусах так, как подсолнечное», - говорит специалист. Тем не менее, он рекомендует завести посуду, на которой можно жарить без масла.

Фото: elektro.guru