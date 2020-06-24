В Карелии впервые заработала передвижная стоматология

22 июня в Карелии состоялся первый опыт использования передвижной стоматологической установки, сообщает паблик Межрайонной больницы. Повезло жителям деревни в составе Костомукшского городского округа.

«Врачи стоматологи выехали в деревню Вокнаволок. Было принято 28 пациентов. Проводилось лечение и пломбирование зубов, хирургическая помощь, лечение пародонтоза, подготовка к зубопротезированию. Планируется оказание выездной стоматологической помощи на постоянной основе»,

- пишет больница.