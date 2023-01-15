Врач дала прогноз по гриппу

Всплеск заболеваемости гриппом В может произойти в России в начале февраля. Такой прогноз дала врач Наталья Логачева.

«Традиционно в конце эпидемии гриппа вирусы гриппа В сменяют вирусы гриппа А или накладываются на них. Всплеск заболеваемости гриппом В можно прогнозировать на начало февраля. Пик его заболеваемости приходится на февраль-апрель»,

- приводит слова специалиста газета «Известия».

По ее мнению, в этом сезоне грипп будет протекать тяжело. Объяснение тому – ослабленный иммунитет.

«Если вспышка гриппа А приходится на период начало-середина осени, когда население еще пропитано летними витаминами и летним солнцем, то в феврале и марте у всех будет ослабленный иммунитет», - считает Логачева. Лучшей защитой эксперт считает прививку.

Также она рекомендует вызывать врача при появлении первых симптомов болезни. А близким заболевшего рекомендуется для профилактики принимать противовирусные препараты. // фото freepik.com