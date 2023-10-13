Восемь человек определят, кто будет следующим сити-менеджером

Конкурс по отбору кандидатур на должность сити-менеджера Петрозаводска предлагают провести 20 ноября. Документы от кандидатов предлагают принимать с 23 октября по 3 ноября. После чего начнется этап собеседования, в ходе которого отберут не менее двух кандидатов. Их представят для голосования на сессии Петросовета в ноябре.

В комиссию предлагают включить восемь человек. Половину утвердит Петросовет, четверых – губернатор. В состав комиссии от городского совета предлагают включить депутатов Галину Васильеву, Павла Петрова и Александра Ханцевича, почетного горожанина и председателя Совета ветеранов Карелии Николая Черненко, сообщила спикер Петросовета Надежда Дрейзис.

Пока это лишь в теории. Проекты решений о дате конкурса, сроках приема документов, общем количестве членов конкурсной комиссии и именах участников, рассмотрят на ближайшей сессии горсовета. // фото «Петрозаводск говорит»