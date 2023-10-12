Лахденпохский район стал лидером в «рейтинге районов» Карелии

Вчера министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев представил депутатам Законодательного собрания итоги мониторинга эффективности работы органов местного самоуправления в 2020, 2021 и 2022 годах. Среди районов Карелии были назначены «победители» и, мягко говоря, «не победители». И те, и другие были назначены по некой совокупности показателей.

С недоверием отнеслись к рейтингу депутаты ЗС. Скептическое отношение высказали муниципальные чиновники. У жителей районов спросить, кажется, вовсе забыли.

Как получается, что правительство республики создает какие-то рейтинги, которым, кажется, никто не верит, кроме самого же правительства? И во что эта большая и важная работа обходится нам, налогоплательщикам? Об этом читайте здесь.