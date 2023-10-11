Дутый рейтинг. Среди районов Карелии назначили "победителей"

Текст и фото: Антонина Кябелева

11 октября на заседании парламентского комитета по государственному устройству и местному самоуправлению министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев рассказал об итогах мониторинга эффективности работы органов местного самоуправления в 2020, 2021 и 2022 годах.

Мониторинг проводится по восьми различным показателям. Это объем инвестиций, площадь введенных в строй жилых помещений в расчете на одного жителя, площадь земельных участков, предоставленных для строительства, доля населения, улучшившая жилищные условия, доля налоговых и неналоговых доходов, расходы на содержание чиновников, численность населения, удовлетворенность граждан работой муниципалитета. К тому же министерство проводит комплексную оценку деятельности органов местного самоуправления.

По словам министра, три муниципальных образования, занявшие первое место, получают дополнительную дотацию из республиканского бюджета.

На 2023 год на эти цели предусмотрен всего 1 миллион рублей. Для сравнения, в 2020 годы для стимулирования победителей было выделено 7 миллионов рублей, а в 2021 году – 5 миллионов рублей.

По итогам 2022 года, призовые места распределились следующим образом: первое место занял Лахденпохский район, второе – Калевальский район, третье – Пряжинский район. В 2020 году первое место занял Суоярвский район, второе – Лоухский, третье – Олонецкий. В 2021 году первые три места распределили между собой Беломорский, Муезерский и Кондопожский районы.

Депутат ЗС РК Эмилия Слабунова обратила внимание, что, поскольку многие показатели привязаны к численности населения, то на фоне существенного снижения числа жителей республики сами показатели могут демонстрировать рост, что в реальности вряд ли отражает позитивные тенденции. К примеру, отметила депутат, в докладе за 2021 год в Петрозаводске проживало 280 тысяч человек, а в докладе за 2022 год – только 235 тысяч человек. Насколько валовый региональный продукт, рассчитанный на душу населения, корректно отражает реальные процессы?

Ермолаев считает, что в целом изменение численности населения – ни хорошо, ни плохо. В худшую строну сокращение численности населения на валовый региональный продукт не повлияет, а в лучшую, если и изменит, то «в том числе и благодаря работе и правительства, и деловых объединений, и бизнеса, и депутатов всех уровней, и нашей совместной работе».

Похвалив себя и не забыв про окружающих, министр отметил, что к тому же существует оценка гражданами эффективности работы органов местного самоуправления.

Депутат Илья Раковский обратил внимание, насколько резко районы перемещаются в данном рейтинге.

К примеру, Лахденпохский район с предпоследнего места перепрыгнул на первое. Раковский попытался выяснить, не влияет ли на это какой-то один фактор, в частности, регистрация крупного налогоплательщика, который сразу переводит район из конца списка в его начало. Ермолаев согласился, что одним из таких факторов является объем привлеченных инвестиций.

Интересно, что глава Суоярвского муниципального округа Роман Петров, который рассказал, с какими колоссальным сложностями столкнулся муниципалитет при реорганизации района в округ, уверен, что от муниципальной власти не зависит место, которое район или округ займет в данном рейтинге. В 2020 году Суоярвский район занимал первое место в рейтинге районов, а в 2022 году сполз на 14 место. Петров рассказал, что первое место району обеспечил лесозавод, который проводил реконструкцию и приобретал новое оборудование.

«От нас особо там ничего не зависит»,

- сказал Петров относительно того, как формируется рейтинг.

Раковский заметил, что он пытался сказать тоже самое, «только менее прямыми словами».

Это означает, что рейтинги, которые составляются в министерстве, фактически не отражают реальные процессы, связанные с эффективностью управленческого звена в районах. Осталось понять, зачем тогда подобные рейтинги нужны.