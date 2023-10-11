Шесть вызовов, стоящих перед российской электроэнергетикой

Отечественная энергетика находится в хорошем и эффективном состоянии, имеет высокий потенциал к развитию и низкую закредитованность, привлекательные оптовые и розничные цены на электроэнергию.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка отметил, что доля отрасли в ВВП составляет 2,3%, в ней занято 1,5 млн человек.

Россия была, есть и будет местом с самой дешёвой электроэнергией в мире. И это должно быть стимулом для развития экономики страны. Даже несмотря на падение ВВП в прошлом году, потребление энергии осталось в положительной зоне. Это показывает, что отрасль гораздо менее волатильна, чем экономика в целом, и является демпфирующим фактором для её развития,

- сообщил Анатолий Попов.

Одно из ключевых конкурентных преимуществ российской энергетики — низкие цены на энергию как для промышленности, так и для населения. Отечественная энергия в разы дешевле западной. Кроме того, российская энергетика хорошо сбалансирована по способам генерации: 20% — атомная энергия, 19% — гидроэнергия, 48% — газ и 13% — уголь.

Главным вызовом для российской энергетики участники дискуссии назвали достижение технологического суверенитета — этот вариант выбрали 45%. Далее идут модернизация текущей инфраструктуры (33%), строительство новой инфраструктуры (15%), сдерживание роста тарифов на электроэнергию (5%), энергопереход к низкоуглеродной генерации (3%).

Сейчас перед отраслью стоит шесть ключевых вызовов. Это реализация инвестиционных программ, устранение дефицита мощностей, поиск баланса между надёжностью и эффективностью оборудования, дальнейшая интеграция рыночных механизмов, выбор приоритетов разработки эффективного механизма поддержки технологий, а также переосмысление вопроса оптимальных распределений расходов между регуляторами, генераторами и потребителями,

- отметил заместитель Председателя Правления Сбербанка.

На мероприятии выступили представители органов власти, руководители энергетических предприятий и общественных организаций. Это заместитель Министра энергетики РФ Павел Сниккарс, операционный директор EN+ Михаил Хардиков, заместитель генерального директора по финансам и корпоративному управлению ПАО РусГидро Сергей Теребулин, член правления, заместитель генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети» Алексей Мольский, председатель набсовета ассоциации «Совет производителей энергии», член правления ПАО «ИнтерРАО» Александра Панина, генеральный директор ПАО «Т Плюс» Александр Вилесов, генеральный директор АО «Концерн Росэнергоатом» Александр Шутиков, генеральный директор ООО «ОДК Инжиниринг» Андрей Воробьёв, председатель наблюдательного совета ассоциации «Сообщество потребителей энергии» и другие.