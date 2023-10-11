Более 2500 членов избирательных комиссий Карелии повысят квалификацию

В целях реализации мероприятий по обучению организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, повышению правовой культуры избирателей в Карельском филиале РАНХиГС организовано обучение членов участковых и территориальных избирательных комиссий Республики Карелия.

Напомним, в июне 2023 года сформированы участковые избирательные комиссии со сроком полномочий – 5 лет. Именно этой команде организаторов выборов предстоит провести предстоящие в 2024 году выборы Президента России.

В рамках подготовки к проведению выборов Президента Российской Федерации Избирком Карелии выступил организатором проведения обучения членов УИК и ТИК Республики Карелия.

В течение месяца более 2500 организаторов выборов повысят профессиональную квалификацию по программе «Организация деятельности участковой избирательной комиссии при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации» в объеме 18 учебных часов. Обучение будет организовано в две волны с привлечением профессиональных лекторов.

В процессе обучения члены избиркомов Карелии изучат правовые основы деятельности УИК, вопросы применения положений избирательного законодательства, работы УИК в дни, предшествующие голосованию, и в дни голосования, управление конфликтами, порядок рассмотрения обращений и др.

Слушатели курса, успешно освоившие программу, получат удостоверение о повышении квалификации установленного образца.