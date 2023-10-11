В Заксобрании Карелии предложили платить зарплату всем депутатам

11 октября на заседании парламентского комитета по государственному устройству и местному самоуправлению обсудили инициативу группы депутатов, связанную с возвращением возможности для любого депутата парламента Карелии работать на профессиональной основе, то есть получать зарплату за свою депутатскую деятельность.

Сегодня на постоянной основе могут работать только 17 из 36 карельских парламентариев. Как отметила один из авторов законопроекта Эмилия Слабунова, инициатива направлена на то, чтобы обеспечить для всех депутатов равные возможности для работы.

Практика, когда депутат Законодательного собрания сам выбирал, как ему работать - на постоянной основе или, так сказать, без отрыва от производства, существовала до 2016 года.

По мнению Слабуной, возможность для любого депутата работать на профессиональной основе обеспечивает его независимость от работодателя, так как далеко не каждого депутата с легкостью отпускают с основной работы для выполнения его депутатских полномочий. Слабунова отметила, что дать возможность всем депутатам работать на постоянной основе не предполагает выделения дополнительных средств из бюджета, так как предлагается перераспределить существующий фонд оплаты труда.

Фактически это предложение означает, что те депутаты, которые работают на профессиональной основе и получают неплохие зарплаты, могут лишиться части своих доходов.

По расчетам Слабуновой, даже, если все 36 депутатов пожелают перейти на постоянную основу, их заработок при существующем фонде оплаты труда будет на 15-20% выше, чем средняя зарплата по Карелии.

Другой автор законопроекта Сергей Андруневич обратил внимание на то, что «платные места» заняли в основном представители «Единой России». Он против того, чтобы трудоустраивались в карельском парламенте главным образом «единороссы». По его словам, Карелия – единственный регион, где на вышестоящие руководящие и оплачиваемые должности устроены только члены партии «Единая Россия».

Несмотря на то, что авторы инициативы, ссылаясь на законодательство, были против того, чтобы направлять его на заключение главы республики, было принято решение отправить документ карельскому губернатору. // фото «Петрозаводск говорит»