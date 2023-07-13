Воры сбежали из магазина с вином стоимостью в 11 миллионов рублей

Дорогое вино украли из магазина в Испании. Похитителей, которых было трое, не смутило ни наличие камер, ни преграда в виде хранилища, ни продавцов и посетителей в зале.

Выбрав девять бутылок спиртного общей стоимостью в 117,1 тыс евро (примерно 11,7 млн рублей), они погрузили все в рюкзак, а потом убежали от ошеломленных сотрудников магазина. При этом один из предполагаемых злоумышленников выронил мобильный телефон.

Владельцы магазина утверждают, что месяц назад воры уже пытались украсть вино, но в тот раз добычу бросили, сообщает «Лента». // фото скриншот видео с камеры наблюдения