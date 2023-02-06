06 февраля 2023, 14:12
Воры облюбовали один и тот же гипермаркет в Петрозаводске
В первом случае любителем халявы оказался 37-летний житель района, в другом - подросток
Злоумышленники дважды пытались обнести одну и ту же торговую точку в столице Карелии 4 февраля. Росгвардейцев вызывала охрана.
Один из посетителей взял с полки алкоголь и молочную продукцию и пронес мимо кассы, не заплатив. Любителем халявы оказался 37-летний житель Пудожского района.
Чуть позже в этом же гипермаркете подросток вынес различный товар на сумму более трех тысяч рублей мимо кассы, также не заплатив.
В выходной росгвардейцы выезжали не только на хищения. В одном из кафе посетитель повел себя некрасиво. Директор заведения пожаловалась росгвардейцам, что пьяный молодой человек угрожал ей физической расправой. Представители ведомства передали всех задержанных полиции. // фото пресс-служба Росгвардии