Воры облюбовали один и тот же гипермаркет в Петрозаводске

Злоумышленники дважды пытались обнести одну и ту же торговую точку в столице Карелии 4 февраля. Росгвардейцев вызывала охрана.

Один из посетителей взял с полки алкоголь и молочную продукцию и пронес мимо кассы, не заплатив. Любителем халявы оказался 37-летний житель Пудожского района.

Чуть позже в этом же гипермаркете подросток вынес различный товар на сумму более трех тысяч рублей мимо кассы, также не заплатив.

В выходной росгвардейцы выезжали не только на хищения. В одном из кафе посетитель повел себя некрасиво. Директор заведения пожаловалась росгвардейцам, что пьяный молодой человек угрожал ей физической расправой. Представители ведомства передали всех задержанных полиции. // фото пресс-служба Росгвардии