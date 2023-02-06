Подозреваемая в краже женщина попала на видео в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска объявила в розыск женщину, попавшую в объектив камеры наблюдения в одном из магазинов. Ориентировка опубликована на официальном сайте МВД по РК.

По данным правоохранителей, этот человек может быть причастен к краже товара из сетевого магазина.

Всех, кто узнал подозреваемую, просят звонить по номерам телефонов: 8911-427-69-69, 8953-542-00-88. Конфиденциальность гарантируется. // Фото: скриншот видео МВД