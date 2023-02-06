Следком подключился к расследованию смертельного пожара в Приладожье

Следственный комитет начал проверку по факту гибели пожилого мужчины на пожаре на станции Нива в Лахденпохском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, инцидент произошел в воскресенье, 5 февраля. Пожар в жилом доме тушили две единицы техники и шестеро пожарных. На пепелище было обнаружено тело мужчины 1939 года рождения, отметили в СК.

Для определения точной причины смерти пенсионера назначено судебно-медицинская экспертиза. Еще одна экспертиза должна помочь установить причину пожара. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. // Фото СК