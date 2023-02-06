Умерла ветеран карельской журналистики Галина Зайцева

Ушла из жизни Галина Федоровна Зайцева, ветеран карельской журналистики.

Многие годы она работала в газете «Онежец» Онежского тракторного завода. Начинала корреспондентом, ходила по цехам, писала о людях завода, их делах, поднимала актуальные темы.

Потом стала заместителем редактора, редактором «Онежца» — одной из лучших газет Министерства тракторного машиностроения СССР, о чем говорят полученные изданием грамоты и дипломы. Последние годы перед выходом на пенсию Галина Федоровна работала в инспекции по печати, занималась всеми газетами, которые издавались в Карелии.

Галина Федоровна была замечательным профессионалом, умным и вдумчивым журналистом, человеком требовательным, прежде всего к себе. Она обладала удивительным чувством юмора и умением увидеть главное.

Союз журналистов Карелии выражает глубокое соболезнование родным и близким Галины Федоровны.

Прощание с Галиной Федоровной Зайцевой состоится в среду, 8 февраля, с 12:00 до 13:00 в траурном зале на улице Вольная, 4.