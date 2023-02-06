Крепость из списка ЮНЕСКО разрушилась при землетрясении в Турции

Мощное землетрясение магнитудой 7,4 произошло в ночь на 6 февраля в Турции. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили в столице Ливана.

Погибли сотни людей, тысячи ранены, разрушены здания, повреждены различные объекты инфраструктуры. В результате подземных толчков оказалась разрушена внесенная в список всемирного наследия ЮНЕСКО крепость в турецком городе Газиантеп, со ссылкой на газету Yeni Safak передает «Коммерсантъ». Степень повреждения еще предстоит выяснить.

В Сирии, по информации РИА Новости, оказалась повреждена историческая цитадель Алеппо, являющаяся объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Группа специалистов осмотртит место и оцени ущерб.

Крепость Газиантеп была построена хеттами — народностью, населявшей Малую Азию в античности. Во II–III веке нашей эры ее перестроили римляне, а в VI веке крепость претерпела еще одну перестройку. Здание использовалось как фортификационное сооружение, в последние годы крепость использовалась в качестве музея. // фото скриншот kommersant.ru