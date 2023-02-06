ГИБДД ищет автохама, сбившего собственную пассажирку в Петрозаводске

ГИБДД Петрозаводска объявила о розыске водителя автомобиля, создавшего угрозу безопасности пешеходов. Сообщение распространено пресс-службой ведомства.

Странные маневры автомобилиста, случившиеся днем 3 февраля на улице Сегежской, попали в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru. На кадрах видно, как из автомобиля, остановившегося рядом с пешеходным переходом, выходит женщина. Она пытается перейти дорогу и смотрит по сторонам. В это время водитель этой же машины при движении задним ходом наезжает на свою же пассажирку.

Далее водитель начинает совершать не менее удивительные маневры, разворачиваясь прямо на пешеходном переходе. В процессе своих действий он несколько раз не дает пройти людям. В итоге в этот автомобиль садятся та же женщина с ребенком, и машина уезжает, попутно подрезав еще один автомобиль.

Госавтоинспекция просит очевидцев этих событий откликнуться. Стражи порядка пытаются установить номера этой машины. Обращаться можно в дежурную группу ГИБДД по телефонам 715-900, 78-44-44. // Фото: скриншот видео Sampo.ru