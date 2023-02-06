Лже-полицейский угрозами заставил женщину взять кредит и отдать деньги

35-летняя жительница Прионежского района подверглась атаке мошенников. Потерпевшая в результате телефонных разговоров с неизвестными взяла 200 тысяч в кредит и тут же рассталась с деньгами.

В МВД по Карелии рассказали, что женщине позвонили якобы из ЦБ России. Собеседник назвался и в мессенджере отправил ей фото своего документа с указанием должности. Женщина от него узнала, что некий человек пытается по доверенности от ее имени оформить кредит. Собеседник звонил, чтобы уточнить, является ли операция законной. Жительница Карелии захотела отменить заявку. Затем с ней связался якобы представитель правоохранительной структуры. Он назвал алгоритм действий, а за отказ в сотрудничестве пригрозил ответственностью.

В итоге лже-полицейский убедил женщину взять кредит и перевести деньги на мобильные номера неизвестных. На следующий день ей позвонили снова с той же просьбой. Но к этому моменту женщина осознала, что говорит с аферистами. Карельские полицейские проводят проверку по заявлению потерпевшей. // фото freepik.com