Вонючий фонтан забил в Петрозаводске

Приобретая жилье в новом районе Петрозаводска, люди вряд ли рассчитывали, что бонусом будет отвратительный запах канализации.

Читательница «Петрозаводск говорит» прислала нам видео вонючей реки. Мы бы назвали то, что запечатлено в кадре, «фонтан фекалий».

По словам Анастасии, вонючая речка на Морозном проезде, это на Древлянке, течет уже две недели. Все это время горожане обращаются в ЕДДС. Видимо, повторяющиеся звонки с одинаковыми жалобами на вонючий фонтан и никак не меняющаяся ситуация, выводит из себя даже работников единой-диспетчерской службы. Иначе грубым ответам от ЕДДС нет другого объяснения. О грубости также сообщила горожанка.

По-видимому, вонять будет еще долго. Так как, судя по всему, решить, кто же владелец этого источника вони никак не могут между собой ни коммунальные службы, ни управляющая компания, ни мэрия.

«Лично звонила дважды в 051, девушки разговаривают грубо и объясняют тем, что управляющая на передала водоканалу эту территорию, пусть управляющая и администрация решают вопрос, они уже переписываются. Уж так и хотелось спросить, почту голубем наверно отправляют. Ну а что люди еще помучаются и дышат этими ароматами. Что говорить о вреде, сколько уже спущено в реку Лососинку и Онежское озеро этого. Река течет уже столько времени, через лес и жилой массив»,

- печально отмечает петрозаводчанка.

На днях мы писали про фекальные реки, которые растекаются по Древлянке. Канализация течет почти месяц, тошнотворный аромат разносится по округе. © «Петрозаводск говорит»