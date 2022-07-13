Вонючая коричневая жидкость вместо воды течет из кранов в Рауталахти

В крае озер и рек не у всех жителей из кранов течет кристально чистая вода. В деревне Рауталахти в Питкярантском районе у людей на кухне и в туалете течет коричневая жидкость с дурным запахом. За питьевой водой им приходится ходить несколько километров, сообщает пресс-служба ОНФ.

По словам местных жителей, в некоторые дома вода не поступает с января 2022 года, где-то течет тонкой струйкой, имеет коричневый цвет и неприятный запах. Ситуация с плохим водоснабжением, по словам жителей деревни, длится не первый год. По словам людей, из-за ржавой и грязной воды их волосы, кожа и одежда приобрели рыжеватый оттенок. Жители деревни опасаются за свое здоровье.

За технической водой они ходят на колонку, а за питьевой - к колодцу. Некоторым для этого приходится преодолевать не один километр.

«Поскольку граждане неоднократно заявляли о своей проблеме в обращениях к местным властям и получали на них ответы с информацией о том, что будут приняты некоторые меры по исправлению ситуации, мы просим предоставить нам дорожную карту решения этого вопроса. Также предлагаем оценить расстояние от жилых домов до колодца, которое приходится преодолевать людям, и оперативно обеспечить подвоз воды», – рассказала сопредседатель регионального штаба ОНФ Анна Лопаткина.

Общественники направили обращения в администрацию Питкярантского района и Минстрой Карелии. (фото пресс-служба ОНФ)