Волонтеры собрали подарки для жительницы аварийного дома в Карелии

Волонтер из Петрозаводска Анна Игнатенко организовала сбор подарков для Марии Прибытковой, которая проживает в Чалне, в аварийном доме на улице Школьной.

"Это подарок от меня и от добрых людей, которые хотели скрасить праздник Марии Антоновне. Мы собрали теплые вещи, чтобы хоть так согреть ее и порадовать",

- рассказала Анна Игнатенко.

Наш корреспондент Марина Бедорфас съездила в Чалну и отвезла подарок. Напомним, что после выхода сюжета Марины о жизни Марии Прибытковой глава следкома России Бастрыкин организовал проверку дома и условий, в которых живет женщина.

Мария Прибыткова выживает в аварийном доме: в мороз на ее кухне минус 11 градусов, в спальне минус пять. Одна печь в ее квартире уже не топится, другая хоть и дымит, но топить ее еще можно. Двухэтажный дом на Школьной улице не попал в программу переселения аварийного фонда, а новой программы пока не предвидится.

Марина Бедорфас рассказала, что печь дымит нещадно: находиться в доме практически невозможно. Но следователь Марию Антоновну посещал, так что проверка следкома, действительно, ведется. // Фото: Петрозаводск говорит.