Женщины могут все. Или почти все

Текст: Алина Гапеева

Принято считать, что профессия печника — исключительно мужская. Вполне объяснимо, что работа с кирпичом пыльная и требует наличия мускульной силы. В общем, женщина среди печников — явление редкое. Однако одна из представительниц прекрасного пола решила избрать именно эту нелегкую профессию.

Не женское это дело?

Десять лет назад петрозаводчанка Виктория Рачёва освоила печное дело и с тех пор прикипела к нему всей душой. Виктория — многодетная мама, воспитывает трех дочерей. Женщина призналась, что больше всего на свете она не любит мыть посуду. От нелюбимого занятия ее освобождает посудомоечная машина. А вот с мастерком в руке она может провести целый день. За работой печник не замечает времени и не задумывается о том, как выглядит в этот момент. Очевидно, что кладка печи доставляет Виктории большое удовольствие.

Было и стало

Она хорошо знает особенности процесса и законы, по которым происходит движение воздуха и дыма в дымоходе.

«Каждая печь имеет свою индивидуальность: «лицо» и «характер». Сначала делаю проект, изучаю место установки, учитываю желание заказчика, а потом начинается кропотливая кладка»,

— рассказала Виктория Рачёва.

«Раствор должен хорошо приставать к кирпичам, а каждый ряд быть идеально ровным. Исправлять огрехи будет потом непросто», — объясняет она основные правила своей работы.

Виктория Валерьевна некоторое время трудилась мастером производственного обучения и инструктором по вождению в автотранспортном техникуме. В свободное же время каталась на горных лыжах, увлекалась гонками на легковых машинах по льду и офф-роудом (Вид активного отдыха и спорта, подразумевающий преодоление бездорожья на разных видах полноприводной техники. — Ред.).

Потом был период, когда она осталась без работы с тремя детьми на руках. Когда сотрудники центра занятости предложили пройти курсы профессиональной подготовки, то Виктория выбрала печное дело. Специалисты удивились такому выбору, ведь профессия печника считается традиционно мужской. Однако жизнь – интересная штука. Вика полюбила профессию и полностью в нее погрузилась. Она с удовольствием мешает раствор, друг за другом кладет кирпичи. Печь должна быть красивой, а главное, хорошо поддерживать комфортную температуру в доме в холодные зимние дни. Ведь не зря говорят, что печка – сердце дома. В свою работу мастерица вкладывает много сил и душу.

«Работа печника для меня сравнима с работой художника. Мастер держит в голове картинку и переносит видимое только ему изображение в реальность. Это творческое занятие, приносящее тепло и уют в ваш дом»,

— говорит мастер.



Рыбалка – это заразно

Жанна Григорьева не умеет составлять цветочные букеты, зато отлично разбирается в рыболовных снастях. Рыбачка из Пряжи знает все тонкости рыбной ловли и готова заткнуть за пояс любого заядлого рыбака.

Она не считает, что рыбалка – это чисто мужское занятие, умеет ловко управляться с удочками и ледобуром.

Жанна Васильевна прекрасно знает характер и предпочтения рыбы. Блесны, воблеры, мормышки, черви из силикона – их в коллекции Жанны за десять лет накопилось немало. В глазах рыбачки они выглядят несметным сокровищем. Профи утверждает, что приманок много не бывает и хорошо подобранная снасть увеличивает шансы на добычу трофея. Этой зимой, например, она поймала на жерлицу огромную щуку. Да такую, что уровень воды в озере снизился сразу на метр. Не верите? Если серьезно, то щука потянула на семь килограммов. Выловить эту царь-рыбу ей удалось недалеко от деревушки Корбисельга. Здоровенная щука брыкалась и упиралась так, что женщине ее было бы не достать. К счастью, на помощь к Жанне поспешила дружная команда мужчин, с которыми она приехала на озеро. Скажем по секрету, что в мужском коллективе Жанну зовут «рубаха-парень» за ее открытость и непосредственность.

При каждом удобном случае вместе с единомышленниками она отправляется на лесное озеро, причем расстояние и погода ее не смущают.

«Дождь не дождь, ветер не ветер, мороз не мороз, для меня нет причин, чтобы отложить любимое занятие. Как говорится, у погоды нет плохой погоды. Главное – одеться соответственно. Мы с командой отправляемся в самые дебри: чем дальше – тем лучше»,

— говорит профи.

«Прогулов» на рыбалке у Жанны Васильевны почти не бывает, за исключением тех дней, когда она находится на работе. Ее трудовой день проходит за прилавком рыбацкого магазина среди сверкающего и разноцветного товара, где Жанна Григорьева выглядит королевой. Ей достаточно сделать легкий макияж – и она готова для выхода в свет.

«Активный образ жизни и свежий воздух действуют на внешность человека лучше, чем дорогостоящие средства ухода»,

— раскрыла секрет молодости женщина.

Услужливый и знающий продавец поможет любому, даже самому требовательному покупателю, подобрать нужный товар. Она призналась, что общение с людьми ей доставляет радость. В общем, на работу она спешит как на праздник.

Любовь к рыбалке Жанне передалась от отца еще в детстве. Сейчас рыбачка Жанна старается привить любовь к рыбной ловле сыну и трем внукам.

«Рыбалка – это заразно»,

— смеется она.

Сейчас Жанна Васильевна не представляет себя без удочки в руках. Праздничный день она проведет за прилавком магазина. Но на следующий день она планирует отправиться снова на озеро, где тишина, удочка и природа. И если повезет, она обязательно поделится пойманной рыбой с соседями, друзьями и родственниками.

Согласно бытующему мнению, женщины – люди универсальные. Давно уже не секрет, что дамы умеют преображать свою внешность за считаные минуты, сделать салатик из «ничего» и осваивать мужские занятия. //Фото: Виктория Рачёва, Жанна Григорьева.