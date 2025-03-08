08 марта 2025, 16:03
Общество

Блогера из Петрозаводска Сашу Митрошину доставили в московский следком

С блогером-миллионником проводят следственные действия
фото: Петрозаводск говорит

Блогера-миллионника, уроженку Петрозаводска Александру Митрошину доставили в московский следком, сообщает РЕН ТВ. С ней проводятся следственные действия.

По версии следствия, Митрошина получила свыше 127 миллионов рублей, уклоняясь от уплаты налогов. Позже она легализовала часть денег, купив недвижимость в Москве. 

Теперь девушке может грозить до семи лет лишения свободы. // Фото: Петрозаводск говорит. 

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блогер из петрозаводска
саша митрошина
Следком