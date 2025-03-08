08 марта 2025, 16:03
Блогера из Петрозаводска Сашу Митрошину доставили в московский следком
С блогером-миллионником проводят следственные действия
фото: Петрозаводск говорит
Блогера-миллионника, уроженку Петрозаводска Александру Митрошину доставили в московский следком, сообщает РЕН ТВ. С ней проводятся следственные действия.
По версии следствия, Митрошина получила свыше 127 миллионов рублей, уклоняясь от уплаты налогов. Позже она легализовала часть денег, купив недвижимость в Москве.
Теперь девушке может грозить до семи лет лишения свободы. // Фото: Петрозаводск говорит.