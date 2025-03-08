Блогера из Петрозаводска Сашу Митрошину доставили в московский следком

Блогера-миллионника, уроженку Петрозаводска Александру Митрошину доставили в московский следком, сообщает РЕН ТВ. С ней проводятся следственные действия.

По версии следствия, Митрошина получила свыше 127 миллионов рублей, уклоняясь от уплаты налогов. Позже она легализовала часть денег, купив недвижимость в Москве.

Теперь девушке может грозить до семи лет лишения свободы. // Фото: Петрозаводск говорит.