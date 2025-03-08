В Петрозаводске владельцы больших собак жалуются на хозяев маленьких

В нашу редакцию обратилась петрозаводчанка Мария, которая часто гуляет со своим голден-ретривером в районе Октябрьского проспекта. Она считает, что владельцы маленьких собачек, выгуливащие своих питомцев без поводков, создают опасные ситуации.

"Это какая-то дискриминация! Почему владельцев больших собак обязывают выгуливать питомцев на поводках, а безответственные хозяева маленьких собачек считают, что они могут отпускать своих животных бегать «где-то рядом с хозяином?». Например, на Голиковке и в районе Октябрьского проспекта регулярно можно наблюдать, как владельцы джек-расселов, шпицев, такс гуляют «в свободном полёте», при этом они бросаются на больших собак, которые идут с хозяевами на поводках",

- пишет Мария.

Петрозаводчанка рассказала, что на шее и на задних ляжках ее собаки регулярно висят агрессивные представители мелких пород.

"Большая собака на поводке может ответить. Один укус - и нет вашей собаки. Кто в итоге будет виноват? Своего питомца не жалко?",

- задает справедливые вопросы девушка.

Мария хочет сказать всем владельцам маленьких собак, что их либо тоже нужно воспитывать, либо выводить на прогулки на поводке. // Фото: нейросеть.