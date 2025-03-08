Известный в Карелии тренер по теннису ушел из жизни

7 марта в Петрозаводске умер Аркадий Викторович Доронин, кандидат в мастера спорта, отличник физической культуры и спорта России, тренер высшей категории по настольному и большому теннису.

О том, что это тяжелая утрата для всего карельского спорта, сообщают коллеги Доронина и его многочисленные ученики. Он часто побеждал в теннисных турнирах. Но тяжелую болезнь победить не смог.

Прощание с Аркадием Дорониным состоится во вторник, 11 марта, с 10.00 до 11.00 в траурном зале по адресу: ул. Вольная, 4, зал номер 2. // Фото: федерация тенниса Карелии.