Россияне назвали лучшие советские фильмы про женщин и для женщин

В преддверии Международного женского дня телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» спросил у зрителей, какие советские фильмы про женщин и для женщин они любят больше всего. Топ-5 выглядит так:

«Девчата» (реж. Юрий Чулюкин) — 31%.

«Москва слезам не верит» (реж. Владимир Меньшов) и «Служебный роман» (реж. Эльдар Рязанов) — 22%.

«Самая обаятельная и привлекательная» (реж. Геральд Бежанов) — 15%.

«Женщины» (реж. Павел Любимов) — 14%.

«...А зори здесь тихие» (реж. Станислав Ростоцкий) — 11%.

Лидером стал фильм Юрия Чулюкина «Девчата». И неудивительно, ведь он был практически подарком на Международный женский день — его премьера состоялась накануне 8 Марта в московском Центральном доме кино. Фильм снят по повести Бориса Бедного, который также стал сценаристом картины, хотя некоторые судьбы героинь в фильме были изменены. Так, Анфиса уезжала из посёлка, оставляя влюблённого в неё инженера Дементьева. А Надя должна была расстаться с нелюбимым Ксан Ксанычем. Благодаря доброму сюжету, прекрасной игре актёров и замечательной музыке фильм остаётся одной из самых любимых комедий.

Также среди самых «женских» советских фильмов зрители часто называли картины «Одиноким предоставляется общежитие», «Мачеха», «Однажды двадцать лет спустя».

В праздничном опросе приняли участие 2175 человек. // Фото: Петрозаводск говорит.