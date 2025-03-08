Юные фотографы Карелии отправились в Водлозерский парк

На территории Водлозерского парка прошла экспедиция для юных фотографов и видеографов. Ребята из спортивно-экологического клуба «Пилигрим» учились секретам съемок и монтажа под руководством известного карельского фотографа Ильи Тимина.

Экспедиция прошла в рамках проекта «Заповедная Карелия – ресурс патриотизма» при поддержке Фонда грантов Главы Республики Карелия. Идея проекта направлена на экологическое просвещение молодежи Карелии, формирование экологической культуры, изучения природных ресурсов и богатств родного края как одного из источников патриотизма.

Водлозерский парк стал первой заповедной территорией, куда отправилась команда проекта. В ходе работы ребята посетили Ильинский погост, Канзанаволок и Погу, а также снимали работу инспекторов национального парка. // Фото: Илья Тимин.