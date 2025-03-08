В Петрозаводске построят новый современный скейт-парк

В столице Карелии планриуют построить новый скейт-парк. Об этом Артур Парфенчиков рассказал на встрече с карельской молодежью, Героем России, председателем правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» Артуром Орловым и руководителями региональных отделений организации.

Встреча состоялась 7 марта в ​Республиканском спортивном комплексе «Курган» им. Федора Терентьева. В ней приняли участие члены «Движения Первых» из 15 субъектов страны, в т.ч. из Карелии, Луганской Народной Республики, Алтая, Коми, Югры, Башкортостана, Волгоградской, Рязанской, Томской, Смоленской, Саратовской областей, Приморского края, Москвы. Среди них – руководители региональных отделений и Герой Российской Федерации, председатель правления общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» Артур Орлов. С 3 по 7 марта они проходили в Карелии обучение и тренинги по программе повышения квалификации, преодолели 40 км на лыжах в Муезерском районе республики.

На встрече с председателями реготделений и карельским активом движения обсудили возможные варианты взаимодействия с Правительством Карелии, в т.ч. идеи по организации для детей туристических образовательных маршрутов, этапов крупных федеральных проектов «Первых», участия в поисковых экспедициях, телемостах между ребятами из разных регионов.

"Мы готовы поддерживать инициативы «Движения Первых» в Карелии, готовы к сотрудничеству и предложениям по проведению возможных мероприятий и реализации различных проектов – в республике богатая природа, история, традиции, культура – для нас важно познакомить со всем этим подрастающее поколение. Кроме того, это дополнительное развитие для нашего региона, возможность представить его жителям других субъектов страны",

– сказал Артур Парфенчиков.

На встрече Глава Карелии анонсировал строительство в этом году в Петрозаводске современного скейт-парка, о создании которого руководителя республики просили юные земляки. Вопрос об этом задала участница «Движения Первых» из Петрозаводска Виктория. Участок под новую площадку для занятий экстремальными видами спорта уже определен – объект разместят в районе пересечения Московской улицы и набережной Варкауса. Концепцию и наполнение самого скейт-парка будут обсуждать вместе с молодежью карельской столицы.

"Мы планируем сделать хороший современный скейт-парк на набережной. Договорились с ребятами, которые занимаются экстремальными видами спорта вместе посетить будущую площадку и учесть их пожелания по наполнению парка",

– рассказал Артур Парфенчиков.

Также Глава Карелии поделился с участниками планами по созданию Центра единоборств, крытого футбольного манежа, развитию скандинавских коньков.

Сейчас в Карелии открыто 229 первичных отделений «Движения Первых». За прошлый год его участниками реализовано свыше 50 различных проектов. Члены движения регулярно оказывают помощь по хозяйству семьям мобилизованных, участвуют в гуманитарных миссиях на новых российских территориях и в Курской области. // Фото: пресс-служба правительства Карелии.