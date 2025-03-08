Глава Карелии и спикер ЗС РК отметили роль женщин в защите Отечества

Главы Карелии Артур Парфенчиков и председатель Законодательного Собрания республики Элиссан Шандалович опублиовали совместное поздравление с 8 марта.

"Дорогие женщины Карелии! Примите искренние поздравления с самым весенним праздником – Международным женским днем! Сегодня вам удается совмещать в своей жизни непростые и ответственные задачи: быть заботливыми мамами, бабушками, любящими женами, при этом оставаться профессионалами своего дела, активно участвовать в трудовой, общественной и политической деятельности, работать на благо родной Карелии и всей России".

Руководители региона отметили, что сегодня женщины наравне с мужчинами встают на защиту Отечества – служат в воинских частях и госпиталях, по зову добрых сердец участвуют в обеспечении наших земляков в зоне СВО.

"В тылу или на передовой – сегодня вы – такие же защитницы Отечества, опора нашей Великой Родины, хранительницы традиций и исконных ценностей",

- говорится в поздравлении.

Особо подчеркивается, что женские трудолюбие и мудрость, целеустремленность и обаяние, оптимизм и острый творческий ум заставляют этот мир вращаться, делают его лучше и добрее.

Парфенчиков и Шандалович пожелали женщинам успехов во всех начинаниях, крепкого здоровья и личного счастья. // Фото: Законодательное собрание Карелии.