08 марта 2025, 12:37
Общество

Глава Карелии и спикер ЗС РК отметили роль женщин в защите Отечества

Артур Парфенчиков и Элиссан Шандалович поздравили жительниц Карелии с праздником
фото: Законодательное собрание Карелии 

Главы Карелии Артур Парфенчиков и председатель Законодательного Собрания республики Элиссан Шандалович опублиовали совместное поздравление с 8 марта. 

"Дорогие женщины Карелии! Примите искренние поздравления с самым весенним праздником – Международным женским днем! Сегодня вам удается совмещать в своей жизни непростые и ответственные задачи: быть заботливыми мамами, бабушками, любящими женами, при этом оставаться профессионалами своего дела, активно участвовать в трудовой, общественной и политической деятельности, работать на благо родной Карелии и всей России".

Руководители региона отметили, что сегодня женщины наравне с мужчинами встают на защиту Отечества – служат в воинских частях и госпиталях, по зову добрых сердец участвуют в обеспечении наших земляков в зоне СВО. 

"В тылу или на передовой – сегодня вы – такие же защитницы Отечества, опора нашей Великой Родины, хранительницы традиций и исконных ценностей", 

- говорится в поздравлении. 

Особо подчеркивается, что женские трудолюбие и мудрость, целеустремленность и обаяние, оптимизм и острый творческий ум заставляют этот мир вращаться, делают его лучше и добрее.

Парфенчиков и Шандалович пожелали женщинам успехов во всех начинаниях, крепкого здоровья и личного счастья. // Фото: Законодательное собрание Карелии. 

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Метки: 
новости Карелии
Законодательное Собрание Карелии
артур парфенчиков
элиссан шандалович
8 марта