Министерство финансов Карелии пожелало женщинам счастья

С приходом нового министра Александра Климочкина минфин Карелии стал явно креативнее. Сотрудники ведомства сняли к празднику клип, который опубликовали на своей официальной странице.

"Милые девушки! Мужская часть коллектива Министерства финансов спешит поздравить Вас с Международным женским днем! Сегодня мы хотим выразить вам свою глубокую благодарность и любовь. Вы являетесь источником нашего вдохновения и силы. Мы хотим, чтобы в вашей жизни будет много светлых моментов, любви и счастья. Желаем здоровья, благополучия и гармонии. С праздником!",

- говорится в поздравлении.

Будет ли минфин под руководством Климочкина не только креативным, но и эффективным, покажет время. // Фото: скриншот с видео минфина Карелии.