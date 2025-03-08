Артур Парфенчиков поздравил женщин Карелии с праздником

Глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в ВК поздравил прекрасную половину республики с праздником.

"Милые женщины! Сколько же всего держится на ваших хрупких плечах! Не знаю, как вам это удается, но вы все успеваете: работать, воспитывать детей, хранить тепло семейного очага. Вы дарите любовь и окружаете заботой, утешаете и окрыляете…",

- говорится в поздравлении.

Парфенчиков пожелал всем дамам счастья, исполнения заветных мечтаний и блеска в глазах. И напомнил, что женщины - лучшее, что есть у мужчин.

В конце поздравления глава региона процитировал Константина Бальмонта:

"Женщина – с нами, когда мы рождаемся,

Женщина – с нами в последний наш час.

Женщина – знамя, когда мы сражаемся,

Женщина – радость раскрывшихся глаз.

Первая наша влюбленность и счастие,

В лучшем стремлении – первый привет.

В битве за право – огонь соучастия,

Женщина – музыка. Женщина – свет". // Фото: пресс-служба правительства Карелии.