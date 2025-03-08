08 марта 2025, 10:57
Общество

Артур Парфенчиков поздравил женщин Карелии с праздником

Для поздравления руководитель региона выбрал стихи Бальмонта
фото: пресс-служба правительства Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в ВК поздравил прекрасную половину республики с праздником.  

"Милые женщины! Сколько же всего держится на ваших хрупких плечах! Не знаю, как вам это удается, но вы все успеваете: работать, воспитывать детей, хранить тепло семейного очага. Вы дарите любовь и окружаете заботой, утешаете и окрыляете…", 

- говорится в поздравлении. 

Парфенчиков пожелал всем дамам счастья, исполнения заветных мечтаний и блеска в глазах. И напомнил, что женщины - лучшее, что есть у мужчин. 

В конце поздравления глава региона процитировал Константина Бальмонта:

"Женщина – с нами, когда мы рождаемся,
Женщина – с нами в последний наш час.
Женщина – знамя, когда мы сражаемся,
Женщина – радость раскрывшихся глаз.
Первая наша влюбленность и счастие,
В лучшем стремлении – первый привет.
В битве за право – огонь соучастия,
Женщина – музыка. Женщина – свет". // Фото: пресс-служба правительства Карелии. 

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Метки: 
новости Карелии
8 марта
глава Карелии