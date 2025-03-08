Артур Парфенчиков поздравил женщин Карелии с праздником
Глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в ВК поздравил прекрасную половину республики с праздником.
"Милые женщины! Сколько же всего держится на ваших хрупких плечах! Не знаю, как вам это удается, но вы все успеваете: работать, воспитывать детей, хранить тепло семейного очага. Вы дарите любовь и окружаете заботой, утешаете и окрыляете…",
- говорится в поздравлении.
Парфенчиков пожелал всем дамам счастья, исполнения заветных мечтаний и блеска в глазах. И напомнил, что женщины - лучшее, что есть у мужчин.
В конце поздравления глава региона процитировал Константина Бальмонта:
"Женщина – с нами, когда мы рождаемся,
Женщина – с нами в последний наш час.
Женщина – знамя, когда мы сражаемся,
Женщина – радость раскрывшихся глаз.
Первая наша влюбленность и счастие,
В лучшем стремлении – первый привет.
В битве за право – огонь соучастия,
Женщина – музыка. Женщина – свет". // Фото: пресс-служба правительства Карелии.