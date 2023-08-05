Волонтеры привели в порядок могилу народной сказительницы

Могилу Феклы Быковой, признанную объектом культурного наследия Карелии, привели в порядок волонтеры. Они помыли и очистили от мха мемориальную плиту, убрали траву и мусор, покрасили опалубку могилы, сообщается в паблике администрации Беломорского района.

Фекла Быкова - известная исполнительница поморского песенного фольклора, народная сказительница, поэтесса и член Союза писателей СССР. Благодаря удивительной памяти запоминала песни и плачи, которые слышала от односельчан. С ранних лет участвовала в поморских свадьбах песенницей, была и плакальщицей на похоронах. Стала известна с середины 1930-х годов, а в 1937 году впервые были записаны ее песни и сказы.

В ее репертуаре было около 120 песен, также сказительница сочиняла произведения, основываясь на характерных для Поморья традициях устного народного творчества, сочинения-сказы на темы жизни в Советском Союзе: «Сказ о В.И. Ленине», плачи о летчиках В. П. Чкалове и М.С. Бабушкине, в период Великой Отечественной войны — сказы о воинах Красной Армии.

Дом на улице Пушкинская, где с 1940 по 1956 годы жила сказительница, и ее могила в Беломорске входят в список объектов культурного наследия республики. // фото freepik.com/